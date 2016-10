"In de kleedkamer zag ik één hoopje ellende zitten"

Door: Kristof De Cnodder

3/10/16 - 09u36

© photo news.

Wat een zwarte week heeft Waasland-Beveren achter de rug. Enkele dagen nadat doelman Henkinet werd ontslagen wegens gokken kreeg Beveren de rode lantaarn in handen geduwd door Westerlo. Ondanks de penibele situatie blijft voorzitter Dirk Huyck rustig en strijdvaardig.

Dirk Huyck wou na de pijnlijke nederlaag op Westerlo even zijn troepen groeten in de kleedkamer, maar verder dan het deurgat geraakte hij niet. "Ik zag daar één hoopje ellende zitten en heb de jongens dan maar laten doen", aldus Huyck. "Het is mentaal ook zwaar, hé. Het ontbreekt ons al een heel seizoen aan geluk, ook nu weer. We brengen aardig voetbal, maar qua resultaten bolt het gewoon niet." Lees ook

Doemscenario Huyck heeft een punt - ook op Westerlo verdiende zijn club zeker niet te verliezen -, maar de cijfers zijn nu eenmaal wat ze zijn. Vorig seizoen kreeg OH Leuven ook vaak lof voor zijn spel, maar aan het einde van de rit zakte het wel. "Aan zo'n doemscenario heb ik natuurlijk al eens gedacht", geeft Huyck toe. "Maar goed, we geven de moed niet op. Het zal zeker een tijd duren vooraleer we uit deze penibele situatie weg geraken, maar ik blijf er op vertrouwen dat we het met deze groep kunnen redden. Voetbaltechnisch zijn we sterker dan een jaar geleden en tegen Westerlo zag ik dat er aan de mentaliteit evenmin iets scheelt. Het grootste probleem is dat we moeilijk scoren. Toch blijf ik denken dat dit ooit zal keren." © BELGA.