"Mijn manager zou mijn cv opgestuurd hebben? Dan ontsla ik hem meteen"

Door: Michael Vergauwen

7/09/16 - 17u51

© photo news.

Stijn Vreven zou topkandidaat zijn bij KV Mechelen. Althans volgens een Vlaams dagblad. Hij zou bovendien gecharmeerd zijn door die interesse. En als klap op de vuurpijl zou zijn manager zelfs zijn cv opgestuurd hebben. Wij spraken Vreven vanmiddag. De trainer van Waasland-Beveren lachte alles weg én wond zich tegelijkertijd op. "Hier kan ik niéts mee."

"Ik gecharmeerd door de interesse van KV Mechelen? Maar wat moet ik daarop zeggen", zucht Vreven. "Ik heb niet eens iemand gehoord. Ik ben blijkbaar snel gecharmeerd, vorig seizoen gebeurde hetzelfde met STVV. Blijkbaar mag ik zelf niet meer bepalen wanneer ik gecharmeerd ben of niet. Ik ben wel een charmante jongen natuurlijk (lacht). Ach, heel dat verhaal, ik kan daar niks mee. Het is trouwens ook absoluut niet respectvol tegen mijn club, de spelers en de belangrijkheid van de wedstrijd vrijdag. Ik vind dit totaal niet belangrijk. Dit stoort me. Heel raar trouwens als ik die krant 's morgens opendoe, mijn naam daar in het groot zie staan en daar dan zelf niets van weet. Mechelen zoals ik ze ken, is een heel fatsoenlijke club is. Die weten dat ik onder contract lig, dus als zij geïnteresseerd zouden zijn, dan nemen die eerst contact op met de club." "Mijn manager zou mijn cv opgestuurd hebben? Dan ontsla ik hem" Dat zijn manager mijn cv zou hebben opgestuurd naar KV Mechelen, wuift Vreven radicaal weg. "Dan ontsla ik hem onmiddellijk. Waarom zou hij dat ook doen? Ik ben hier aan het werk, ik heb hier nog een contract dit seizoen en ben nergens anders mee bezig en gefocust op de wedstrijd van vrijdag. En ook nergens anders mee bezig. Ik wil vrijdag winnen van Club Brugge en daarvoor heb ik al mijn energie nodig. Al de rest: daar denk ik zelfs niet eens over na. Ik heb mijn manager trouwens nog niet gehoord. Die weet ook dat hij me nu niet moet bellen, twee dagen voor een wedstrijd. Ik ga trouwens nooit mijn cv opsturen als ik ergens onder contract lig. Dat zou imbeciel zijn. Iedereen ként mij toch? Ik vind dit wel vervelend en kan mij daar wel in opjagen, ook al kan ik er niks aan doen."

"Is er paniekvoetbal als ik nog twee keer verlies of mag ik doorwerken"

Tot slot speelden we heel even advocaat van de duivel en legden Vreven het scenario voor dat hij alsnog in de komende uren, dagen telefoon krijgt van Mechelen. Wat dan? "Dan neem ik contact op met mijn voorzitter en vraag ik hem hoe mijn situatie hier zit. Is er paniekvoetbal als ik nog twee keer verlies of mag ik doorwerken? Als de club me het gevoel geeft dat ze het niet erg zouden vinden dat ik zou gaan, dan wil ik gerust eens horen wat Mechelen te vertellen heeft. Maar eerlijk, ik heb met mijn voorzitter áltijd het gevoel dat ik de trainer van Waasland-Beveren ben en blijf. We zijn samen aan iets begonnen vorig seizoen, en gaan ook samen verder. Trouwens, ik zit hier op dit moment met veel meer rust in mijn hoofd dan vorig seizoen hetzelfde moment, terwijl ik toen een pak meer punten had. Omdat ik vind dat mijn spelers laten zien dat ze kwaliteit hebben en ervoor willen gaan. Er is meer inzet, meer werkijver, meer professionaliteit. We hebben alleen eens iets nodig dat onze kant opvalt. Ik heb meer dan goede hoop dat dit snel komt."