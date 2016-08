Waasland-Beveren haalt Köteles naar Freethiel

Michaël Vergauwen

30/08/16 - 14u05

© belga.

Ze gingen geen transfers meer doen, maar nood breekt wet. László Köteles (morgen 32) wordt door Waasland-Beveren tot het einde van het seizoen gehuurd van RC Genk. Op de Freethiel moet de ervaren doelman zorgen dat er minder (knullige) goals worden weggegeven. Waasland-Beveren incasseerde op vijf wedstrijden al 9 doelpunten, het ene al dwazer dan het andere. Merveille Goblet en Laurent Henkinet zullen onderling moeten uitvechten wie er tweede doelman wordt na Köteles.



Bij RC Genk was Köteles -nochtans erg populair bij de supporters- pas tweede keuze na Marco Bizot. Köteles ligt bij de Limburgers nog onder contract tot juni 2019. De Hongaar speelde meer dan 150 wedstrijden in het Genk-shirt. Hij kwam voor het laatst in actie in november vorig jaar. Jonge doelman Nordin Jackers (18) schuift op in de hiërarchie en wordt tweede doelman in de Luminus Arena, een belofte die hem voor het seizoen gemaakt werd.