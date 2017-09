Graag wat langer leven? Dan moet je vaker de vloer dweilen

Door: redactie

Regelmatig tuinieren, dweilen of de keuken poetsen kan je leven redden. Nieuw onderzoek heeft onthuld dat wie vijf keer per week een halfuur aan huishoudelijke taakjes spendeert 28 procent minder kans heeft om vroegtijdig te sterven. Ook neemt de kans op een hartziekte met 20 procent af.

De onderzoekers aan de Canadese universiteit McMaster hebben 130.000 mensen tussen 35 en 70 jaar uit 17 verschillende landen gedurende zeven jaar in de gaten gehouden. De conclusie van deze grootschalige studie? Hoe vaker je beweegt, hoe beter voor je gezondheid.



Iedereen die 150 minuten lichaamsbeweging per week krijgt, heeft acht procent minder kans om vroegtijdig te sterven. Daarnaast daalt de kans op een cardiovasculaire aandoening met 5 procent. Als je 750 minuten per week actief beweegt, nemen je kansen op een vroegtijdige dood met 40 procent af. De onderzoekers benadrukken dat het niet uitmaakt welke vorm van lichaamsbeweging je doet. Je overlevingskansen nemen namelijk ook toe dankzij wekelijkse wandelingen of huishoudelijke klusjes.



Welke vorm van beweging?

De studie bevestigt dat lichamelijke activiteit verband houdt met een grotere overlevingskans. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan dat volwassenen van 18 tot 64 jaar wekelijks 150 minuten bewegen. De voorwaarde is wel dat je hartslag verhoogt tijdens de activiteit. Daarnaast luidt het advies om twee keer per week aan krachttraining te doen. Maar volgens schattingen komt slechts een kwart van de mensen aan deze richtlijnen. Een dagelijkse wandeling van 30 minuten kan je gezondheid al een serieuze boost geven.



Goedkoop

Nog niet overtuigd? Actief blijven door je huishouden op orde te houden heeft nog meer voordelen, meent hoofdonderzoeker Scott Lear. Het spaart je geld uit. De wetenschapper is erg hoopvol dat deze studie mensen zal aansporen meer te bewegen. "Ik hoop dat mensen zullen beseffen dat meer beweging ook mogelijk is zonder te investeren in een duur fitnessabonnement."