10 spullen van IKEA die je in bijna elk studentenkot terugvindt

Door: Annemie Vermeulen

18/09/17 - 18u00

© IKEA.

Het nieuwe academiejaar wordt op de hogescholen al afgetrapt en over een week moeten ook de universiteitsstudenten eraan geloven. Meubelgigant IKEA krijgt deze weken dan ook talloze studenten en hun zorgzame mama's over de vloer om hun nieuwe woonst aan te kleden. Grote kans dat deze tien items in de winkelkar belanden, want die vind je terug in bijna elk studentenkot.

DUDERÖ staanlamp © IKEA.

LACK tafeltje © IKEA.

KALLAX kast © IKEA.

BUMERANG kapstok © IKEA.

KORKEN voorraadpot © IKEA.

RIBBA Fotokader © IKEA.

TROFAST opbergkast met bakken © IKEA.

KLIPPAN zetel © IKEA.