NINA tipt: samen wandelen tegen borstkanker

Door: Annemie Vermeulen

17/09/17 - 07u00

© Think-Pink.

Op zondag 24 september kleurt Antwerpen helemaal roze voor de Race for the Cure Antwerpen. Enkele duizenden wandelaars en lopers zullen de benen strekken om hun steun aan de strijd tegen borstkanker te tonen. Nog geen plannen gemaakt voor die dag? Think-Pink nodigt je graag uit voor een zondags ommetje.

De negende editie van de Race for the Cure gaat van start op de Gedempte Zuiderdokken. Iedereen kan op eigen tempo drie of zes kilometer wandelen/lopen en zo het wereldwijde evenement in de strijd tegen borstkanker steunen. Deelnemen kan in groep of individueel, maar steunen doen we allemaal samen.



Het event start zaterdagochtend 24 september om 10.00 uur. Individuele deelnemers betalen 12 euro voor hun inschrijving, groepen betalen 10 euro per lid. Alle info kan je vinden op de website.