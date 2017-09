NINA tipt: een driegangenmenu van chocolade

Door: Annemie Vermeulen

13/09/17 - 07u00

Juicht ende jubelt, want het Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely heeft een volledig driegangenmenu van chocolade op de markt gebracht! De chocoladerepen bevatten onder andere rogge, stoofpeer en stracciatella. Is het al bijna etenstijd?

Het voorgerecht bestaat uit een 'broodje Tony's', oftewel donkere melkchocolade met rogge en zeezout. Voor het hoofdgerecht stelde het merk een chocoladereep samen met kruidige stoofpeer. Als dessert is er de nieuwe witte stracciatellareep. De drie limited edition smaken zijn zowel apart als in een pakket verkrijgbaar.



De repen kosten € 3,29 per stuk en zijn te verkrijgen op www.tonyschocolonely.com.