NINA tipt: ga dit weekend schuilen bij een expo

Door: Eva Van Driessche

9/09/17 - 07u00

© Pedro Correa.

Topweer wordt het even niet, tijd dus om wat aan je cultuur te werken. In Artelli Gallery is deze week een nieuwe fototentoonstelling geopend met werken van Pedro Correa (Edouard Vermeulen van Nathan is fan) en Hein Spellmann.

Van 7 september tot 21 oktober 2017 loopt URBAN MOMENTS, een tentoonstelling met hedendaagse foto's van Pedro Correa en Hein Spellmann in Artelli Gallery, in Antwerpen.

Beide fotografen nemen emotie in de stad als thema.

Pedro Correa is geborden in Madrid, maar woont in Brussel. Zijn werken hangen onder andere bij Edouard Vermeulen thuis. Hij stelt 'Winter of our Youth' tentoon een serie foto's vanuit de trein.



Hein Spellman focust meer op stadsarchitectuur en zoekt het detail in elke gevel.