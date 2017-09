Zo hou je de oceanen schoon + win een ecologisch skateboard

Door: Annemie Vermeulen

9/09/17 - 09u10

© Ecover.

De voorspelling is dat tegen 2050 onze oceanen in gewicht meer plastic dan vis bevatten. Niet meteen een toekomst om blij van te worden. Wat kan je zelf doen? Bewuster omgaan met plastic, gerecycleerde producten kopen en af en toe gewoon eens het strand gaan opruimen...

Ecover organiseerde vorig weekend, in samenwerking met Wasteboards, een grootschalige nazomerse strandschoonmaak in Blankenberge, waar maar liefst 200kg afval werd geraapt.

Het merk zet zelf in op gerecycleerde verpakkingen en zou tegen 2020 nog uitsluitend deze flessen in de omloop willen hebben. Nieuw is de Ocean Plastic Bottle die gemaakt is van 50% plastic uit de oceaan en 50% ander gerecycled plastic.



Wasteboards is een Nederlandse organisatie die op festivals dopjes van plastic flessen verzamelt en die smelt tot hippe en unieke skateboards.