Adidas komt met bierbestendige sneakers

Tom Tates

7/09/17 - 12u19

Het Adidas-sneakermodel 'Proost'. © Adidas.

De van oorsprong Duitse sportkledingfabrikant Adidas heeft speciaal voor bezoekers van het Oktoberfest trendy sneakers ontwikkeld die volgens het bedrijf gegarandeerd bestand zijn tegen gemorst bier en bijtend braaksel.

Adidas noemt de waterdichte dames- en herenschoenen het ultieme alternatief voor het traditionele leren schoeisel, de zogenoemde haferlschuh, dat de meeste Duitsers tijdens de festiviteiten dragen. Het Oktoberfest, het beroemdste bierfestival ter wereld, start op 16 september in München en gaat door tot begin oktober. Een goed moment, om de bierafstotende schoenen te introduceren. Wie ze voor circa 200 euro aanschaft, krijgt er een gratis bierpul bij. De sneakers hebben een coating die beschermt tegen bijtende vloeistoffen zoals maagzuren en alcohol. Het innovatieve laagje heet DPBR, durable puke and beer repellent (blijvende bier- en braakselafstoter, red.). Lederhosen De speciale partyschoenen zijn blauw met bruine accenten en voorzien van traditionele borduursels. De binnenzijde van rood-witte blokjesstof verwijst naar de kleden die tijdens de bierfeesten meestal op de lange tafels liggen. "Het uiterlijk van de sneakers pas prima bij de traditionele Oktoberfestkleding: lederhosen voor mannen en sexy dirndljurkjes voor de dames", jubelt Adidas. Natuurlijk hebben de stoere stappers een toepasselijke naam: Proost.

De meer traditionele haferlschuh wordt al decennialang gedragen tijdens de oktoberfeesten. Het gaat om een schoen die volgens overleveringen in 1803 is bedacht door alpineschoenmaker Franz Schratt uit het dorpje Oberstdorf in het zuidwesten van Duitsland. De leren schoen - met een stalen neus, diep profiel en stalen noppen en krammen op de zool en hak - wordt nog steeds gedragen in gebieden met ijs en sneeuw.



Ook tijdens de met bier overgoten Duitse feesten is de stapper een onmisbare en populaire accessoire. De schoenen hebben echter nadelen: ze zijn loodzwaar en niet bepaald soepel. Waterafstotend zijn ze weer wel.