5 tips om ongelukjes te vermijden tijdens het scheren daar vanonder

30/08/17 - 13u30

Schaamhaar scheren is niet hygiënischer, dat vertelden we jullie eerder al. Maar natuurlijk kan het goed zijn dat je een kale of bijgetrimde schaamstreek gewoon mooier of makkelijker vindt. Alleen kunnen bij zo'n scheerbeurt daar vanonder al eens dingen mislopen. Maar liefst 25% van de volwassen had dan ook al eens een ongelukje voor, bleek net nog uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in JAMA Dermatology. Daarom 5 tips op een rij voor de vlotste scheerbeurt uit je leven.

1. Alles begint bij het juiste scheermes

Koop niet zomaar eender welk goedkoop scheermesje in de supermarkt, maar check altijd of het meerdere mesjes heeft en of het bovenstuk flexibel is. Dat is niet alleen makkelijker voor jou, het verkleint ook de kans op huidirritaties en wondjes. Als je het scheermesje in kwestie kunt hergebruiken, is het belangrijk om het na afloop altijd schoon te spoelen en zeker niet nat te laten liggen. Daardoor gaat het roesten, wat een hele hoop ellende kan veroorzaken.



2. Voorbereiding is key

Het klinkt als een hoop gedoe voor niets, maar voorbereiding is wel degelijk belangrijk bij het scheren van zo'n gevoelige zone. Begin daarom altijd met de haartjes en haarfollikels te verzachten door een warm bad of een douche te nemen. Dat maakt het scheerproces daarna aanzienlijk makkelijker. Mensen met tijd (te veel) doen er ook goed aan om een warme en vochtige handdoek even op de schaamstreek te drukken. Daarnaast zorgt het wegscrubben van dode huidcellen er ook voor dat je makkelijker de haren kunt wegscheren, waardoor je een kleinere kans hebt om je te verwonden of huidirritaties op te lopen.



3. Gebruik ALTIJD scheerschuim

Denk er zelfs niet over na om aan de slag te gaan met een scheermesje in je schaamstreek zonder scheerschuim. Droogscheren is eigenlijk een garantie op huidirritatie. Kies ook altijd voor een ongeparfumeerde gel, crème of schuim, want parfum kan (vooral bij vrouwen) irriteren en de ph-waarde van je vagina verstoren.



4. Scheer in deze richting

Trek je huid strak en scheer tegen de richting van je schaamhaar in voor een zo glad mogelijk resultaat. Wie snel last heeft van huidirritaties en ingegroeide haartjes, scheert dan weer beter mee met de richting van zijn of haar haarlijn. Ga niet eindeloos op en neer in dezelfde zone en als je laatste scheerbeurt al van een tijdje terug dateert, kan het helpen om die volle bos met een schaar op voorhand wat korter te knippen.



5. Naverzorging

Nee, het werk zit er nog niet op na de scheerbeurt zelf. Om de pasgeschoren huid te verzachten doet een laagje bodylotion wonderen. Net als bij scheerschuim, kies je ook hier best voor ongeparfumeerde crème. Katoenen ondergoed zorgt ervoor dat je het risico op huidirritaties achteraf echt helemaal minimaliseert.