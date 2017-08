Verhoogt stress de kans op een miskraam? Dit zegt de wetenschap

Door: redactie

22/08/17 - 14u00 Bron: Medical Daily

© Thinkstock.

Vrouwen die meer psychologische stress ervaren lopen meer risico op een miskraam. Chinese en Britse onderzoekers hebben ontdekt dankzij een nieuwe analyse van eerdere studies dat emotioneel zware ervaringen het risico op een miskraam met 42 procent kunnen verhogen.

Ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in een miskraam

Het team heeft acht studies gebundeld, ze bestudeerden dames die onder psychologische stress hadden geleden, maar ook vrouwen die dat niet hadden ervaren. Wat blijkt? Wie zich zorgen maakt over geld, relatie-, werkproblemen of andere psychologische stressoren hebben meer kans op een miskraam. Hoewel de studie niet naar de oorzaken keek, vermoeden de auteurs dat stresshormonen het biochemische evenwicht verstoren dat vrouwen helpt om gezond de zwangerschap af te ronden.



Oorzaak?

Abnormaliteiten in de chromosomen liggen vaak aan de basis van vroeg zwangerschapsverlies, maar de resultaten van deze studie ondersteunen de hypothese dat een hoog niveau van psychologische stress voor en tijdens de zwangerschap in verband staat met een miskraam. "Dit kan het risico zelfs met 42 procent verhogen", aldus onderzoekster Brenda Todd aan de universiteit van Londen.



"Er is wel nog meer onderzoek nodig naar hoe en waarom stress de zwangerschap treft. Maar we geloven wel dat artsen nu al kunnen peilen naar de emotionele en psychologische gezondheid van een vrouw tijdens de zwangerschap, naast het gebruikelijke lichamelijke onderzoek. Ook kunnen we op basis hiervan efficiënte stressbehandelingen ontwikkelen."