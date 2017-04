Chocoladeverslaving? Het is de schuld van je genen

Door:

Van minstens één keer frieten per week tot dagelijks een reep (of twee, drie) chocolade: we hebben allemaal onze zwaktes als het op eten aankomt. Hoe dat komt? Daar heeft de wetenschap een verklaring voor. Spoiler: we kunnen er zelf niets aan doen. Oef.

Het onderzoek werd dit weekend voorgesteld tijdens de Experimental Biology meeting in Chicago, en legt de oorzaak van die zin in zoet, zout of andere snacks bij onze genen, die een invloed uitoefenen op onze hersenen.



Silvia Berciano, die verbonden is aan de universiteit van Madrid en meewerkte aan het onderzoek legt uit: "De meeste mensen vinden het erg moeilijk om hun eetgewoonten aan te passen, ook al wéten ze wel dat het beter voor hen is. Dat komt omdat onze voorkeuren en de mogelijkheid om bepaalde doelen na te streven uiteraard een invloed hebben op het feit of we al dan niet een bepaald dieet kunnen volhouden. Deze studie is de eerste die uitlegt hoe onze genen samenhangen met onze voedselinname en voedselvoorkeuren." Lees ook 3 dingen om te doen met je overgebleven paaseieren

