Een toetsenbord is vuiler dan een wc-bril: zo maak je het schoon

Door: redactie

14/04/17 - 08u30 Bron: PureWow

© unsplash.

Het is misschien geen verrassing meer want we schreven het eerder al, maar een computerklavier kan meer bacteriën bevatten dan een toiletbril. Dat blijkt nu ook nog eens uit een recent onderzoek van online IT-trainingspecialist CBT Nuggets. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je een toetsenbord niet moet kuisen met water en zeep, wij zochten uit hoe het dan wél moet.

Het is eigenlijk niet eens zo gek dat een toetsenbord vuiler is dan een wc-bril, want kun jij je nog herinneren wanneer je het de laatste keer proper gemaakt hebt? En dan hebben we het niet over snel eens wrijven om die restjes van je croissant weg te krijgen.



De hoofdoorzaak van de besmetting van een toetsenbord is trouwens lunch verorberen aan je bureau, aangezien voedselresten de ontwikkeling van miljoenen bacteriën bevorderen. Ook een slechte hygiëne, zoals je handen niet wassen na een toiletbezoek, kan een oorzaak zijn. Omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat sommige toetsenborden zelfs symptomen van een voedselvergiftiging kunnen veroorzaken, geven wij een aantal tips om je toetsenbord proper te houden.



1. Gebruik een spuitbus met perslucht om al het vuil van onder en op je toetsen weg te krijgen. Regelmatig je klavier ondersteboven op je bureau kloppen, doet ook al wonderen.



2. Maak een vod vochtig en doe een beetje ontsmettingsalcohol op een hoekje. Ga daarmee over je toetsenbord.



3. Doe hetzelfde met een oorstokje om ook de lastiger te bereiken plekjes schoon te maken.



Klaar!