Dit is het gezondste fruit

Zit je al een week chocolade paaseitjes te eten en wil je nu toch gaan voor een gezondere snack? Dan lijkt fruit sowieso de beste optie. Eén soort fruit is toch nog net dat tikkeltje gezonder dan de anderen. Voedingsdeskundige Michelle Babb vertelde aan lifestyle website Byrdie dat blauwe bessen de beste keuze zijn.

Heel veel fruit eten lijkt dan wel gezond maar dat is niet altijd zo. Verschillende soorten fruit zitten vol met natuurlijke suikers, die zijn nog altijd beter dan de suikers die in chocolade of ijs zitten, maar het blijft suiker.



Waarom zijn blauwe bessen de beste leerling uit de klas?

Ze zitten vol met antioxidanten, die ervoor zorgen dat onze cellen, weefsels en spieren gezond blijven. Alsof dat allemaal niet genoeg is zijn ze ook nog eens belangrijk voor de gezondheid van onze hersenen, de cardiovasculaire gezondheid en zorgen ze ervoor dat we sneller kunnen herstellen van een work-out.



Ook voor de lijn

Blauwe bessen lijken wel een klein wondermiddeltje. De mensen onder ons die volop aan hun summer/bikini body aan het werken zijn, voegen best ook een handje blauwe bessen aan hun dieet toe. Want ze helpen ook bij het verliezen van gewicht. Alsof dat allemaal niet genoeg is, verbeteren de besjes het glucose gehalte in je bloed en ze bevorderen de insulinespiegel.



De besjes zijn dus echt een top tussendoortje. Maar schrijf nu zeker niet elke ander soort fruit af. Genoeg variëren is de boodschap.