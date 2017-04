Wist je dat je thee moet zetten in ... de microgolf?

© thinkstock.

Thee maken met de waterkoker is passé. Of dat is toch wat een professor van de University of Newcastle beweert. Volgens de man is de beste manier om groene thee te zetten in de microgolfoven.

Quan Vuong, professor aan de School of Environmental and Life Sciences in de universiteit van Newcastle ontdekte namelijk dat je een kopje groene thee beter even in de microgolfoven zet. Het onderzoek dateert al van 2012, maar kwam recent pas in de belangstelling toen het werd opgepikt op het populaire radioprogramma 'Food for Thought'



Volgens de studie zou de thee niet alleen beter smaken, maar ook gezonder zijn. De reden? Wanneer we een kopje thee klaarmaken in de microgolfoven, worden bioactieve stoffen als cafeïne, het aminozuur theanine en polyfenolen geactiveerd. Die laatste zijn antioxidanten die worden gelinkt aan tal van gezondheidsvoordelen zoals een lagere cholesterol en een lager risico op cardiovasculaire ziekten.



Wie een kopje thee zet op de traditionele manier: een theezakje dat we laten trekken in warm water, zal slechts 10 procent van deze gezondheidsvoordelen oogsten. Wil je op deze manier wél alle goede stoffen binnenkrijgen? Dan moet je de thee maar liefst 20 minuten laten trekken. En erg praktisch is dat niet.



Op de manier van Vuong, door je tas thee in de microgolf te zetten, krijg je maar liefst 80 procent van de goede stoffen binnen. En dat in een fractie van de tijd. Hoe je het dan precies doet? Heel simpel:



1. Doe het theezakje en water in een kopje

2. Zet het zo'n 30 seconden in de microgolfoven op halve kracht

3. Laat één minuut trekken



De microgolfoven zou er namelijk niet alleen voor zorgen dat het water warm wordt, het helpt ook om de bioactieve stoffen vrij te maken. Bovendien is deze methode toepasbaar op theezakjes en losse theebladeren.