Hoe gaat het nu met 'het mooiste meisje van de wereld'?

Door: Elisa Heisen

11/04/17 - 19u08 Bron: AD.nl

Thylane Blondeau: links (6) en rechts (15). © epa.

Slechts zes jaar oud was Thylane Blondeau toen een foto van haar viraal ging en ze prompt 'het mooiste meisje ter wereld' werd genoemd. Vier jaar later zette de Franse de hele modewereld op zijn kop met een fotoshoot in Vogue. Hoe gaat het nu, op 16-jarige leeftijd, met haar?

De omstreden foto van Thylane in de Franse Vogue. © Vogue Paris.

Thylane, dochter van voetballer Patrick Blondeau en presentatrice Véronika Loubry, is hard op weg naar een glansrijke carrière als topmodel. De afgelopen jaren heeft ze talloze fotoshoots gedaan en shows gelopen.



In 2015 stond ze op de cover van het Franse Jalouse Magazine en sinds vorige week is ze het nieuwste gezicht van het beautymerk L'Oréal. "Ik werk aan de zijde van beautytalenten en boegbeelden die ik al jaren bewonder. Dit is nog maar het begin van het avontuur'', zei ze over die nieuwe uitdaging. Thylane is het uithangbord voor de nieuwe Hydra Genius-campagne.



De knappe Franse, met grote blauwe kijkers, volle lippen en rommelig haar, heeft op het internet meerdere fansites en heeft duizenden volgers op sociale media. Met ruim een miljoen volgers op Instagram mag ze een echte it-girl genoemd worden. De meeste modellen beginnen rond de 16 jaar aan een carrière in de modewereld, maar Thylane had op 10-jarige leeftijd al een portfolio waar andere modellen jaloers op zijn.



Keerzijde

Toch zat er ook een keerzijde aan haar faam. De populariteit van het jonge meisje deed in de harde modewereld heel wat wenkbrauwen fronsen. Zo stond Thylane toen ze 10 jaar oud was op een veelbesproken advertentie in de Franse Vogue, waar ze zwaar opgemaakt volwassen kleding droeg. Veel mensen vonden dit ongepast voor een meisje van haar leeftijd.