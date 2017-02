"IQ van tiener kan nog 20 punten stijgen door plagen en spelen"

Sylvia Van Driessche

5/02/17 - 05u30 Bron: Het Laatste Nieuws

Hoogleraar en neuropsycholoog Jelle Jolles © Hollandse Hoogte.

Is je tiener een mysterie dat je met de handen in het haar achterlaat? Niet getreurd, neuropsycholoog Jelle Jolles schreef er het boek 'Het Tienerbrein' over. Rondhangen, spijbelen, uitdagend gekleed gaan... Wie begrijpt waarom tieners iets (niet) doen en gepast reageert, bespaart zich als ouder heel wat stress.