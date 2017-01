"Geef baby's pinda's om allergie te vermijden"

Door: redactie

5/01/17 - 21u46 Bron: Time, BBC

© thinkstock.

Volgens een nieuwe Amerikaanse richtlijn krijgen baby's best al zo jong mogelijk pinda's te eten, om te vermijden dat ze er allergisch voor zouden worden. Het zou de kans op een pinda-allergie met 80 procent doen afnemen.

Sinds 2008 is het aantal allergieën in de VS meer dan verviervoudigd. Het patroon doet zich voor in veel westerse landen, maar ook in delen van Afrika en Azië. Aangezien pindanoten in sommige gevallen een levensgevaarlijke allergische reactie kunnen uitlokken, kregen zwangere vrouwen in de VS de voorbije jaren het advies om geen pinda's te eten tijdens hun zwangerschap en om de noten niet aan hun jonge kinderen te geven. Lees ook Deze vader maakt kunstige ontbijtjes voor zijn dochter met voedselallergie

"Ik ben allergisch voor haast alles, zelfs fruit en groenten kunnen dodelijk zijn"

Maar uit twee omvangrijke studies blijkt nu dat dit advies verkeerd is. In een van de studies blijkt dat de kans op een pinda-allergie tien keer kleiner is voor kinderen die vanaf een jonge leeftijd pinda's krijgen, dan voor kinderen bij wie pinda's op jonge leeftijd uit het dieet werden geweerd. De andere studie bracht naar voren dat de kans op een pinda-allergie 80 procent kleiner is bij kinderen die de nootjes al op jonge leeftijd te eten krijgen.



Het Amerikaanse Instituut voor Allergie en Infectieziekten noemt de nieuwe richtlijn "een belangrijke stap voorwaarts". Het waarschuwt er wel voor dat jonge kinderen de pinda's niet in hun geheel te eten mogen krijgen, omwille van verstikkingsgevaar.

Dit zegt de nieuwe richtlijn: • Kinderen met andere allergieën en zware eczeem zouden op een leeftijd van vier à zes maanden al voeding met pinda's moeten krijgen, onder medisch toezicht.

• Baby's met een milde vorm van eczeem moeten op zes maanden oud met pinda's beginnen.

• Kinderen zonder eczeem of allergieën kunnen voedingsmiddelen met pinda's beginnen consumeren op een ogenblik naar keuze.