Gezondheidsraad adviseert: stop met handgels

Voortaan laten we producten zoals handgels, antibacteriële poetsdoekjes en mondwater beter links liggen. Hun effect is namelijk niet bewezen, en zou ons zelfs vatbaarder kunnen maken voor ziekten, zo stelt de Nederlandse Gezondheidsraad.

In haar rapport waarschuwt de Nederlandse Gezondheidsraad specifiek voor desinfecterende middelen, waarvan velen onder ons net denken dat ze hygiënisch zijn. Het probleem? Ze zorgen ervoor dat we minder vaak ziek worden, waardoor we zelf minder weerstand opbouwen. Maar daarnaast kunnen de producten zelf ook schadelijk zijn, precies omdat ze ook goede bacteriën bestrijden.



Bovendien zorgen die desinfectiemiddelen ervoor dat bacteriën steeds sterker worden. Dat betekent dat ze na verloop van tijd niet alleen bestand zijn tegen antibacteriële middeltejs, maar ook antibiotica. En die hebben we net hard nodig om infecties te bestrijden, vertelt voorzitter van de Gezondheidsraad Pim van Gool aan AD: "We zijn terughoudend met het gebruik van antibiotica, maar ondertussen gebruiken we tien keer zoveel desinfectiemiddelen."



Hun advies? Weer desinfecterende middelen uit de winkelrekken. Alleen wanneer er in de huiskamers een erg besmettelijke MRSA-bacterie of het Norovirus rondwaart, is extra ontsmetten aangewezen. Verder kunnen water en zeep het klusje ook wel klaren.