Deze vraag zou je je collega's op vrijdagnamiddag altijd moeten stellen

© thinkstock.

Het is vrijdagnamiddag, het ideale moment om aan de teamspirit te werken, zo vindt auteur en internationaal business spreker Michael Kerr. En er is een heel eenvoudige manier omdat te doen. Sta je samen aan de koffie automaat? Vraag dan eens "En, leuke plannen dit weekend?"

"Wat je vooral moet vermijden, is om zwaarwichtige, werkgerelateerde dingen te vragen op een vrijdagnamiddag," legt hij uit. De kans is namelijk groot dat je collega's al stilaan richting ontspanningsmodus gaan. "Een moeilijke vraag over het werk voelt dan een beetje als slecht nieuws krijgen net voor je op vakantie vertrekt," verklaart Kerr.



Minder aandacht

"Ik heb collega's gehad die een omweg namen om het bedrijf te verlaten, speciaal om bepaalde collega's te ontwijken die anders hun humeur zouden verpesten." Ook je baas stel je best geen belangrijke vragen, adviseert hij. "De kans is groot dat die er minder aandacht aan zal besteden, of je zal op een goed antwoord moeten wachten tot na het weekend."



"Mensen zijn nu eenmaal minder gefocust en niet zo goed voorbereid op zulke plotse vragen." Bovendien stuur je hen zo het weekend in met het gevoel dat er nog onopgeloste zaken op hun bord liggen, en laat dit nu net een moment zijn waarop iedereen zou moeten kunnen ontspannen en het werk achter zich laten, voegt Kerr daar nog aan toe.



Uitstelgedrag

Daarnaast zet het jou ook niet meteen op een goed blaadje. Door zulke vragen op een vrijdagnamiddag te stellen, lijkt het alsof je niet goed kan plannen of - erger nog - zaken uitstelt tot het laatst mogelijke moment. "Uiteraard zijn er wel uitzonderingen op deze regel," stelt Kerr de harde werkers gerust. "Soms zijn er nu eenmaal dingen die niet kunnen wachten tot maandag."



Fijn weekend?

Wat doe je dan beter wel? Vraag je collega's wat de plannen zijn voor het weekend. "Zo herinner je hen aan het leuke vooruitzicht van zaterdag en zondag, waardoor iedereen zich meteen weer een stukje beter voelt," aldus Kerr. "En dat is dan weer goed voor de collegialiteit."