Experts weerleggen mythes: "Het ontbijt overslaan is oké"

Tegenwoordig vliegen de dure voedingstermen ons om de oren. Weet je niet wat 'overnight oats' zijn of heb je nog nooit gehoord van flavanolen en matchapoeder? Geen nood, een Instagramfenomeen zal je dan waarschijnlijk wel niet worden, maar gezond eten is echt niet alleen weggelegd voor wie enkel nog op die befaamde superfoods teert.

Superfoods zijn geweldig, maar die typische Vlaamse boerenkost is slecht voor je. Havermout is dé sleutel tot een platte buik, maar van boterhammen blaas je op. De ene voedselhype volgt de andere op, maar hoe je nu écht gezond moet eten, dat is al lang niet meer zo duidelijk.



In hun boek 'Eet als een expert' schieten Marijke, Liesbeth, Gaby en Jolien ons te hulp. De zelfverklaarde 'gezondheidsamazones' volgden een academische opleiding als voedingsdeskundige en gezondheidswetenschapper, en in hun boek willen ze voor eens en voor altijd praktische adviezen geven die iédereen kan naleven. Ook als je niet naast een biowinkel woont en geen keukenkast boordevol bulgur, chiazaad en kokosolie hebt. Lees ook Hoe slecht zijn bewaarmiddelen echt voor ons?

Wat is gezond eigenlijk? Dé hamvraag: wat is 'gezond'? Veel te vaak maken we slank en gezond tot synoniemen van elkaar, terwijl dat in het dagelijkse leven lang niet het geval is. Voor de één betekent het: beter in je vel zitten of meer energie hebben, voor de ander: in een maatje 36 passen. Volgens de wetenschap is het echter nog iets anders: het voorkomen van ziektes. Zo simpel kan het zijn.



Maar hoe eet je nu echt gezond in de praktijk?

Het ontbijt Spelt, tarwe of haver?



Welk graan je kiest, maakt niet veel uit volgens de vier experts. Zolang je voor volkorenproducten gaat, maakt het niet uit welk graan je kiest. "Onder wetenschappers bestaat nog steeds de indruk dat ontbijten gezond is, terwijl dat niet bewezen is," vertelt Marijke. Eigenlijk is het niet meer dan een hardnekkige volkswijsheid, weet ze. Wie het ontbijt wel eens overslaat, is daarom niet per se ongezond bezig. "Hoewel uit onderzoek blijkt dat mensen die trouw ontbijten gezonder zijn en een lagere BMI hebben, wil dat niet zeggen dat dit komt doordat ze ontbijten," zo staat in het boek te lezen. Want over hun andere gewoontes wordt niets verteld. Wie weet staan ze ook wel iedere dag een uur in de sportschool en zijn ze daarom net slanker. Geen tijd voor een uitgebreid ontbijt 's ochtends? Voel je dus zeker niet schuldig!

De lunch Zijn biologische groenten beter?



Niets van, beweren de experts. "De voedingswaarde verschilt niet van reguliere groenten. Als je om andere redenen biologisch wil eten is dat natuurlijk prima, maar bezuinig zeker niet op de hoeveelheid omdat het zo veel duurder is." Je hoeft echt geen kunstwerkjes van salades in jampotten maken om gezond bezig te zijn. "Een volkoren boterham is ook een gezonde lunch," stellen de experts ons gerust. De gezondste keuze is en blijft 100 procent volkorenbrood, en je laat ook beter dat sneetje kaas achterwege. Dat bevat namelijk veel zout en er bestaan heel wat andere gezonde alternatieven zoals hummmus, pesto, zelfgemaakte tonijnsalade, avocado of notenpasta. Liever een salade dan een boterham? Ook die kan gezonder: schep iets minder aardappelen op en dubbel zoveel groenten. Simpel, maar bijzonder efficiënt.

Het avondeten Is zoete aardappel gezonder?



Eigenlijk verschilt de zoete aardappel weinig van de traditionele 'patat'. Wel bevat het veel bètacaroteen, wat wordt omgezet in vitamine A. Zo veel dat je met een portie van 150 gram al ruim aan de dagelijkse hoeveelheid komt. Hier geldt dezelfde regel: kies voor volkoren. Of peulvruchten. Bonen, linzen en erwten maar ook volkorengranen als quinoa en bulgur zijn heel gezonde opties die je tegenwoordig ook in de doorsneee supermarkt terugvindt. En wat met vlees? Een beetje past prima in een gezond eetpatroon, maar niet alle soorten vlees zijn even gezond. Rood vlees eet je best alleen met mate, maar gevogelte en kalkoen kunnen dan weer vaker op het menu. Extra pluspunt: het is ook nog eens beter voor het milieu.