Welke chocolade is nu het gezondst: zwart, biologisch of rauw?

Waar we chocolade vroeger helemaal moesten mijden als we iet of wat gezond wouden eten, klinkt er nu een heel ander liedje: een blokje chocolade af en toe is zelfs goed voor je. Het zit namelijk boordevol antioxidanten en bevat weinig suikers. Maar welke soort chocolade eet je nu het best?

Dat we witte chocolade best links laten liggen, staat buiten kijf. Witte chocolade wordt namelijk niet gemaakt van cacaopoeder, wat polyfenolen bevat (beter gekend als de gezonde antioxidanten), maar van cacaovet gemengd met suiker en melkpoeder. Deze soort chocolade bevat dus geen van de goede stoffen waar een tablet pure chocolade je bijvoorbeeld wel in voorziet, én telt ook nog eens heel wat meer suikers. Donkere chocolade daarentegen is wel een goede optie. Maar dan nog zijn er heel wat verschillende soorten. En wat kies je nu het best? Lees ook Nieuw recept voor geluk is Deens en heet HYGGE

Rauw

Met de hele paleohype is rauw populairder dan ooit. De wetenschap erachter gaat als volgt: de meeste chocoladerepen worden gemaakt van verhitte cacaobonen, zij het door ze te roosteren of te verbranden. Bij die verhitting komen bepaalde schadelijke stoffen vrij en gaan er goede voedingsstoffen verloren. Bij rauwe chocolade worden de ingrediënten echter niet warmer gemaakt dan 46 graden, waardoor de concentratie aan antioxidanten in topconditie blijft. Bovendien bevat zo'n tablet rauwe chocolade geen toegevoegde suikers, en zijn de vetten voornamelijk natuurlijk.

Biologisch

Staat er het label 'organisch' of 'biologisch' op je chocoladewikkel gedrukt? Dan wordt daarmee aangegeven dat 95 procent van de ingrediënten naar biologische standaarden verkregen werden. In de praktijk komt dat neer op de cacaobonen die vrij zijn van pesticiden en insecticiden, en een reep die geen transvetten en synthetische hulpstoffen bevat.



Puur

Hoe hoger het cacaopercentage, hoe beter de reep voor je is. Maar in de Europese Unie wordt chocolade al als 'puur' of 'zwart' beschouwd vanaf 35 procent cacao. In realiteit zou een reep echter minstens 50 procent moeten bevatten. Wie het helemaal op veilig (en zo gezond mogelijk) wil spelen, kiest echter best voor een tablet dat 70 procent of zelfs nog meer bevat. De beste antioxidanten krijg je namelijk binnen vanaf 85 procent, maar als dat te bitter voor je is, zijn 60 en 70 procent een prima alternatief.

