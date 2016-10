"Verhoog de prijs van frisdranken met 20 procent"

Door: redactie

12/10/16

suikertaks Een blikje cola zou binnenkort wel eens duurder kunnen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de prijs met 20 procent omhoog. Dat zegt het in een rapport over hoe we de diabetestoename kunnen aanpakken. De prijsverhoging voor gesuikerde dranken zou ook een voordeel hebben: voor fruit en groenten betaalt de consument tot zo'n 30 procent minder.

Geen vetten, geen suikers of 'leef gezonder': het wordt ons elke dag via alle mogelijke kanalen duidelijk gemaakt. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuw rapport klaar. Geen verrassing: we eten met z'n allen te veel suikers. Wél een verrassing: de grote middelen die WHO daarvoor wil inzetten. De organisatie heeft immers een plan klaar om overheden aan te sporen frisdranken tot wel twintig procent duurder te maken. Fanta- en colaverslaafden grijpen binnenkort dus maar beter naar een glaasje water.



Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) zegt dat gezinnen de prijsverhoging wel degelijk zullen voelen: "Tegen het einde van de maand loopt het bedrag serieus op. Voorzie daarom alternatieven." En dus stelt WHO in hetzelfde rapport voor gezonde voeding in prijs te verlagen. Het zou vooral groenten en fruit tien tot dertig procent goedkoper willen.



Sensibiliseringscampagnes

"Een mooi gebaar, maar daar mag het niet bij blijven", vervolgt Annemans. "Het is ook belangrijk informatiecampagnes en sensibiliseringsacties op poten te zetten. Zowel op scholen als op de werkvloer. Dan zou zoiets wel kunnen werken. De mensen die het moeilijker hebben, zullen door een extra taks als eerste hun voedingspatroon aanpassen en uitwijken naar gezonde varianten."



Of het daadwerkelijk een gedragsverandering met zich meebrengt, is nog niet bewezen. In België betalen we immers al een half jaar suikertaks, maar toch laten we onze frisdrank daarvoor niet staan. De Belgische supermarkten lieten onlangs nog weten dat ze de verkoop van frisdrank niet zien dalen en dat heel wat consumenten naar buurlanden trekken om hun aankopen te doen.