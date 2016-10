Frans onderzoek: "Muesli zit vol pesticiden"

Karolien Koolhof

Een kommetje muesli zou een stuk minder gezond kunnen zijn dan we denken. Volgens onderzoek van een Franse milieuorganisatie zitten veel mueslisoorten namelijk vol met bestrijdingsmiddelen.

Het Franse Générations Futures onderzocht 20 verschillende soorten muesli die in Frankrijk in de supermarkt te koop zijn. Verschillende soorten kun je ook in Vlaanderen kopen. Wat bleek: alle niet-biologische soorten bevatten bestrijdingsmiddelen. Bij de biologische varianten was dat niet het geval.



De hier verkrijgbare All Bran Fruit 'n Fibre van het Amerikaanse Kelloggs komt er het slechtst uit met 10 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. In Kelloggs Country Store telden de onderzoekers er negen. Jordans Country Crisp, ook hier te koop, bevat er zes.



Cocktail

Bij een dosering van 50 tot 100 gram van de betreffende muesli per dag, zou het gevaar voor de gezondheid verwaarloosbaar moeten zijn volgens de onderzoekers. Maar met een gemiddeld aangetroffen concentratie bestrijdingsmiddelen die 354 keer zo hoog is als de maximaal toegestane hoeveelheid in drinkwater, moeten we ons volgens hen op z'n minst zorgen baren.



"We zeggen niet dat mensen ziek zullen worden door het eten van muesli, maar wel dat het abnormaal is om de dag te beginnen met een cocktail van hormoonverstorende stoffen die bovendien effect kunnen hebben op ongeboren baby's", laat François Veillerette van Générations Futures weten aan de Franse krant Le Parisien. "Om granen die bewaard worden in silo's of containers te beschermen, worden ontbijtgranen vaak bestuifd met insecticiden", verklaart hij de vondst van de stoffen.



Wetgeving

De Europese Commissie presenteerde in juni al twee wetsontwerpen om het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Alleen stoffen met een verwaarloosbaar risico zouden volgens die ontwerpen nog gebruikt mogen worden. Momenteel verschilt de wetgeving per land, waardoor het voor consumenten onduidelijk is welke stoffen zij kunnen aantreffen in producten van internationaal verkrijgbare merken. Het is nog onduidelijk wanneer er over de wetsontwerpen gesproken gaat worden.



Zowel Kelloggs als Jordans waren tot nu toe niet in staat om een reactie te geven op de uitkomsten van het onderzoek.