"Minions zijn de ongezondste kinderhelden"

Door: redactie

11/10/16 - 13u18 Bron: AD

© reuters.

Gaf u uw kind vandaag Minion-koekjes mee naar school? Foei! De gele monstertjes zijn namelijk de ongezondste kinderhelden, gevolgd door Frozen (u weet wel: 'Let it go'). De Nederlandse consumentenorganisatie Foodwatch trok die conclusie op basis van uitgebreid onderzoek naar suikers, vetten en zouten in de kinderproducten.