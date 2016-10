Wijn helemaal niet zo gezond: "Elk glas is te veel"

Door: redactie

We hebben er die avondlijke portie rode wijn er al meer dan eens mee goedgepraat: één glaasje is toch net goed voor de gezondheid? En ondertussen sippen we rustig verder. Je reinste onzin, beweert de Nederlandse psychiater René Kahn nu. "Elke tien seconden overlijdt iemand op aarde aan de gevolgen van alcohol," verklaart hij in 'Humo'.

Elke tien seconden overlijdt iemand op aarde aan de gevolgen van alcohol René Kahn © Uitgeverij Balans. Het is niet zo dat de Nederlandse hoogleraar niet van alcohol houdt, vertelt hij aan het weekblad. Hij drinkt wel eens graag een biertje. Wat hem dan wel zo tegen de borst stoot? Dat mensen de voorbije jaren zo in verwarring zijn gebracht met het verhaal dat één of twee glazen per dag 'gezond' is. "Sommigen lijken zelfs te geloven dat drie glazen geen kwaad kunnen."



Op je gezondheid

Is die volkswijsheid dat een glas rode wijn je zou beschermen tegen hart- en vaatziekten dan helemaal van de pot gerukt? Volgens Kahn wel: "Iedereen lijkt dat te geloven, terwijl het niet waar is." Tijdens de periode waarin hij zetelde in de Nederlandse Gezondheidsraad wou hij alcohol meer dan eens tot één van de agendapunten maken, maar steeds kwam er iets anders tussen.



En dus schreef hij er het boek 'Op je gezondheid?' over. Want "na tabak is alcohol wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak die je zelf kunt voorkomen. Elke tien seconden overlijdt iemand op aarde aan de gevolgen ervan, dat zijn in totaal 3,3 miljoen mensen per jaar," stelt hij in Humo.



Geen alcohol meer?

In Nederland werden de adviezen rond alcohol onlangs verstrengd. Sinds kort luidt het advies om geen alcohol meer te drinken, of toch niet meer dan één glas per dag. Voor velen geen leuk nieuws, weet ook Kahn. "Elk glas is er één te veel." En toch denkt iedereen dat het bij hem of haar wel meevalt. "Het wordt een zeer ernstig probleem als je geregeld gaat doorzakken," vertelt de hoogleraar. Wat hij onder 'doorzakken verstaat'? Eén keer per week een glas of vijf.



Betekent dat dan dat we nooit meer mogen drinken? "Iedereen beslist vrij, alleen is zo goed als niemand zich bewust van de effecten van alcohol. U geloofde toch ook dat één glas rode wijn per dag geen kwaad kan? Het zijn niet meer dan urban legends dat rode wijn 'gezonde stoffen' zou bevatten. Of je nu rode wijn, witte wijn, champagne of bier drinkt: het is allemaal even schadelijk."