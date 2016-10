Waarom honger nog veel meer knaagt dan dorst

Door: ND

4/10/16 - 16u00 Bron: Daily Mail

© thinkstock.

Dorst mag dan nog zo vervelend zijn, als onze maag rammelt zouden we pas echt ongelukken begaan om iets eetbaars in onze mond te krijgen. Het Amerikaanse National Institute of Health vergeleek wat er gebeurt als we honger hebben, dorstig zijn of angst ervaren en concludeert dat honger ons het hardst treft.

Obesitas en diabetes Dit onderzoek is het eerste dat verschillende behoeften met elkaar vergelijkt. Honger, dorst en angst zijn al vaak afzonderlijk bestudeerd, om te bekijken hoe het brein die instincten in gang zet. Nu wilden diabetes- en obesitasexperten apart bekijken hoe krachtig deze drie zijn in vergelijking met elkaar. De onderzoeksresultaten vormen een belangrijke stap in het begrijpen van eetstoornissen, vreetbuien en het obesitasprobleem waar de maatschappij mee kampt.

Honger overheerst Hongerige muizen met dorst zijn bereid hun water af te geven, als ze eten in de plaats krijgen. © thinkstock. Uit de experimenten met muizen kwamen drie conclusies naar voren.



1. De beestje die honger én dorst hadden, verkozen eten boven water, zelfs als ze daardoor hun drinken moesten afgeven.



2. De onderzoekers creëerden een angstwekkende situatie voor de muizen. De beestjes overwonnen hun angst om toch bij voedsel in de gevarenzone te komen. Als ze geen honger hadden, bleven ze daar angstvallig uit weg.



3. Honger zorgde er ook voor dat muizen zich sociaal gingen isoleren. Bij honger gingen de diertjes liever in een kamertje alleen zitten met eten, dan bij andere muizen waar geen eten te vinden was. Eenzame muizen die geen honger hadden, bleken toch een voorkeur te hebben voor gezelschap.