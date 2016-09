Sofie Dumont en 'opvolgster' Julie Baekelandt: achter de schermen bij een fotoshoot met deze pittige Lady Chefs

Door: redactie

30/09/16 - 14u00 Bron: NINA

video Julie Baekelandt (30) is de kraakverse Chaudfontaine Lady Chef of the Year, een titel die Sofie Dumont (42) zeven jaar geleden in de wacht sleepte. In NINA deze week worden ze samen geïnterviewd en poseren ze voor een fotoshoot, waar ook een overactieve kat en zelfs een kip bij komen kijken. Hier zie je hoe het er achter de schermen aan toe ging.