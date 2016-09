Wie gelukkig is, maakt zijn of haar partner gezonder

Door:

Het leven is aan de optimisten! Want wie zich oprecht goed in zijn vel voelt, is doorgaans niet alleen zelf gezonder, maar maakt ook zijn of haar partner gezonder, ongeacht hoe die zich zelf eigenlijk voelt.

Het is geen verrassing dat gelukkige mensen ook gezonder leven. Wanneer we ons goed voelen, zijn we nu eenmaal actiever en minder snel geneigd om een pot chocolade ijs naar binnen te lepelen terwijl we naar de honderdste serie op Netflix kijken. Maar dat we zo ook de gezondheid van onze partner een handje helpen, dat is nieuws. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat mensen wiens partner erg gelukkig is, zelf ook een betere conditie en gezondheid hebben, ongeacht of ze zelf goed in hun vel zitten.



Gezonder leven

En de cijfers zijn niet min. Mensen met een gelukkige partner hebben maar liefst 34 procent meer kans op een gezond leven dan zij die met een pessimist de lakens delen. De studie, die uitging van de Michigan State University, volgde het doen en laten van 2.000 koppels over een periode van zes jaar. Daaruit kwam naar voren dat zij die aangaven met een gelukkige partner samen te leven, zich zelf ook beter voelden.



"Deelnemers met een goedgeluimde partner gaven opvallend vaker aan in een goede gezondheid te verkeren, hadden merkbaar minder fysieke kwaaltjes en sportten veel meer," vertellen de onderzoekers. "Ook al waren ze zelf niet per se gelukkiger."

