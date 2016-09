1 op 5 Belgische kinderen slaat ontbijt over

Door: redactie

We weten het allemaal: een gezond ontbijt is essentieel voor een goede start. Het laadt je batterijen op, geeft je energie en voorkomt dat je doorheen de dag gaat snacken. En toch slaat maar liefst 1 kind op 5 het ochtendmaal over.

© Unsplash. Dat blijkt uit een rondvraag van Lidl bij 1.000 Belgen. En de reden moeten we niet al te ver gaan zoeken: Eén op drie ouders geeft hun kind niet het juiste voorbeeld en ontbijt zelf lang niet elke ochtend. Voor velen onder hen is het ontbijt namelijk meer stress dan een ontspannend begin van de dag, en dus slaan ze het liever over.



Ongezond ontbijt

Als ze dan ontbijten, is dat vaak niet meteen gezond te noemen. Twee op drie ouders laten hun kinderen vrij kiezen wat ze als ontbijt nemen, en dat resulteert vooral in brood met zoet beleg, cornflakes of ontbijtgranen. Pas op de derde plaats staat brood met hartig beleg, en yoghurt en vers fruit bengelen helemaal achteraan. Bovendien geven ouders ook hier zelden zelf het goede voorbeeld.



Vervangtussendoortje

Bijna alle kinderen krijgen wél een tussendoortje mee naar school. Voor één op vijf geldt dat als een vervanging van het overgeslagen ontbijt. Meestal zijn dat koekjes, maar soms ook een stuk fruit of snoep.



