Grote verschillen in premies voor mantelzorgers: 900 euro of helemaal niets

5/09/16

mantelzorg De ziekenfondsen maken zich grote zorgen over de gemeentelijke steun aan mantelzorgers. Meer en meer steden en gemeenten schaffen de premies af, of verstrengen de voorwaarden. Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente in de premies. Dat blijkt uit de cijfers die N-VA-parlementslid Peter Persyn in kaart bracht en waarover Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag berichten.