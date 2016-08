Meer goed nieuws over mediterraan dieet: ook heilzaam voor hartpatiënten

JC

31/08/16 - 15u05 Bron: EurekAlert

Gezondheid Dat het mediterraan dieet goed is voor het hart, was al langer geweten. Toch werd nog nooit eerder onderzocht welk effect het heeft bij mensen die al met hartproblemen kampen. Ook zij hebben baat bij een eetpatroon boordevol groenten, vis en olijfolie, zo blijkt nu uit een Italiaanse studie.

Het mediterraan dieet bestaat vooral uit vis, mager vlees, peulvruchten, noten, volkoren graanproducten, fruit en groenten en gezonde vetten. Het is algemeen erkend als een van de gezondste eetpatronen in de wereld. Keer op keer wijzen studies uit dat het dieet het risico op verschillende chronische ziektes en op overlijden verkleint, en dat het gezond is voor het hart en de beenderen.

Hartpatiënten "Maar tot nu toe spitste het onderzoek zich toe op de algemene bevolking, die voornamelijk uit gezonde mensen bestaat", zei professor Giovanni de Gaetano van het Italiaanse Wetenschappelijk Instituut voor Ziekenzorg (IRCCS) op het ESC-congres in Rome, waar de resultaten van de studie afgelopen weekend werden voorgesteld. "Wat gebeurt er met mensen die al aan een hartziekte geleden hebben? Is het mediterraan dieet ook optimaal voor hen?"



Het antwoord is ja, zo blijkt uit een studie van patiënten met een geschiedenis van hartziekten. De onderzoekers haalden hun medische gegevens uit het Moli-sani-project, een database die de gegevens bevat van 25.000 volwassen Italianen uit de regio Molise. Bij de deelnemers waren 1.197 mensen met hartproblemen.

37 procent minder risico Hartpatiënten met een score van 6 tot 9 liepen 37 procent minder risico op overlijden dan mensen in de laagste categorie De mate waarin de deelnemers aan de studie zich aan een mediterraan dieet hielden, werd beoordeeld met een score van 1 tot 9. Nadien vergeleken de onderzoekers deze score met het aantal overlijdens tijdens een opvolgperiode van ruim 7 jaar.



In die periode stierven 208 deelnemers. Wie hoger scoorde op de mediterrane dieetschaal bleek aanzienlijk minder risico te lopen op overlijden. Een toename van 2 punten betekende een verminderd risico van 21 procent, zo becijferden de onderzoekers, rekening houdend met andere factoren, zoals leeftijd en fysieke activiteit. Hartpatiënten met een score van 6 tot 9 liepen zelfs 37 procent minder risico op overlijden dan mensen in de laagste categorie (0-3).