300 euro voor uw oude kachel: 25 Vlaamse bedrijven lanceren inruilpremie

Gerry Klompers

22/09/17 - 14u01

© Livios.

25 Vlaamse bedrijven pakken uit met een premie van 300 euro voor wie zijn oude houtkachel vervangt. Dat lieten ze vandaag weten aan bouwsite Livios. Zo willen ze de fijnstofproblematiek counteren. En dat is hoogdringend: in een kwart van de Vlaamse woningen staat een vervuilende houtstoof.

Initiatiefnemers zijn Stroomop, verdeler en importeur van kachels, en de Oostenrijkse houtkachelproducent Rika. Bij gebrek aan initiatief vanuit de overheid zetten ze zelf hun schouders onder een inruilpremie. Lees ook 1 miljoen gezinnen steken opnieuw kachel aan... en dat doen ze massaal verkeerd

Taboe Verwarmen met hout, het leek eind vorig jaar bijna als vloeken in de kerk. Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij deed heel wat stof opwaaien. Letterlijk, want 30 % van de totale uitstoot van fijnstof zou te wijten zijn aan het gebruik van houtkachels- en haarden. De sector reageerde verbaasd. Kachelproducenten zijn al jaren bezig met het optimaliseren van hun systemen. En met succes, klinkt het. "Nieuwe hout- en pelletkachels stoten 100 tot 200 keer minder fijnstof uit dan oude exemplaren", zegt Wim Vanlede van Stroomop.

Gebrek aan steun De sector schreeuwt dan ook om beleidsmaatregelen. "In naar schatting 25 % van de Vlaamse woningen staat een open haard of kachel die minstens vijftien jaar oud is. Hier ligt een enorm potentieel om de fijnstofuitstoot te verminderen. En om het verbruik terug te dringen, want een oude kachel verbruikt tot 50 % meer dan de nieuwste generatie kachels", stelt Vanlede.



Maar vanuit de Vlaamse overheid blijft het voorlopig stil. Stroomop en Rika zetten daarom zelf een initiatief op poten om het beleid te prikkelen. Daarbij krijgen ze steun van de Vlaamse kachelhandelaars, de Gezinsbond, Ecopower, Poujoulat en Total. Het resultaat: een vervangingspremie van 300 euro als u uw oude kachel omruilt voor een nieuwe kachel van Rika.

90 % minder fijnstof Met deze inspanning willen de 25 ondernemingen eindelijk de kat de bel aanbinden. "We streven naar 90 % vermindering van de fijnstofuitstoot. Dat komt neer op een geschatte afname van de gezondheidskosten van zo'n 1 miljard euro, als we de studie van de VMM mogen geloven", aldus Wim Vanlede.

"Mensen juist leren stoken" Maar daar stopt het nog niet. Bij Stroomop zetten ze nog eens extra in op informatiecampagnes. "Mensen moeten zich bewust worden van het fijnstofprobleem. Beter met hout verwarmen, is gezonder verwarmen. Daarom bieden we workshops aan: hoe stookt u optimaal? In scholen worden straks ook educatieve pakketten aangeboden over houtverbranding."



Hoe stookt u gezond voor u en uw omgeving?