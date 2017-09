Studie: overheid betaalt zelden wanneer uw grond minder waard wordt door bestemmingswijziging

Bewerkt door: sam

21/09/17 - 22u23

© James Arthur.

Wie zijn grond in waarde ziet dalen door een bestemmingswijziging van de overheid, wordt daar amper voor vergoed. Omgekeerd belast de overheid maar een kleine fractie van de meerwaarde die eigenaars opstrijken wanneer hun grond door een bestemmingswijziging net méér waard wordt. Dat blijkt uit onderzoek van UAntwerpen.

De overheid heeft met de betonstop de ambitieuze doelstelling om de afname van de open ruimte tegen 2040 geleidelijk te stoppen. Dat zal onder meer gebeuren aan de hand van bestemmingswijzigingen, waardoor veel eigenaars vrezen dat hun bouwgrond in waarde zal dalen. Uit een onderzoek van masterstudent Jan Comhair (UAntwerpen), onder leiding van prof. Tom Coppens, blijkt dat de Vlaamse mechanismen om dat waardeverlies te compenseren, verre van billijk en transparant zijn. "Ze zijn dan ook aan een grondige hervorming toe, wil men dergelijke vergaande wijzigingen in de ruimtelijke structuur doen slagen", stelt student stedenbouw Comhair in een persbericht.

Planschade nauwelijks vergoed

© photonews.

De bestemmingswijziging van een perceel kan als gevolg hebben dat een eigenaar bepaalde bouw- of verkavelingsrechten verliest. Bovendien vermindert een dergelijke wijziging ook de verkoopwaarde van het perceel. De eigenaar kan in dat geval mogelijk aanspraak maken op een 'planschadevergoeding'. Die voorziet in principe een vergoeding voor 80 procent van het waardeverlies, maar in de praktijk is dat zeldzaam.



Het onderzoek dat in de 114 Antwerpse en Limburgse gemeenten gevoerd werd, toont namelijk aan dat amper planschadevergoedingen zijn uitgekeerd. De eigenaar botst namelijk op heel wat drempels die de kans op vergoeding aanzienlijk inperken. "Zo waren in het onderzochte gebied de afgelopen acht jaar ruim 4.000 percelen die mogelijk in aanmerking komen voor planschade", zegt Comhair. "Maar slechts in één dossier werd 5.000 euro uitbetaald."