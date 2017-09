1 miljoen gezinnen steken opnieuw kachel aan... en dat doen ze massaal verkeerd

Gerry Klompers

20/09/17 - 10u33

© Livios.

Met de intrede van de herfst nemen de temperaturen 's avonds een forse duik. Dat is het signaal voor ruim 1 miljoen Belgische gezinnen om weer brandhout in hun houtkachel of -haard te gooien. Maar dat doen ze massaal verkeerd. Specialist Peter Marchand van Dutry&Co, een importeur van kachels en haarden, vertelde aan bouwsite Livios hoe het wél moet.

Prop je kachel niet vol Niets zo fijn als lekker lang brandende houtblokken. Maar zo haal je verre van het maximum uit je stooksessie. Fijnere houtstukken zorgen voor een efficiëntere verbranding. Prop je kachel ook niet te vol. "Dan komt er te weinig lucht aan je hout. Ook het zogenaamde 'smoren' (het zoveel mogelijk afsluiten van je verbrandingslucht, red.) is niet meer van deze tijd. Zo gebeurt je verbranding veel te traag en onvolledig. Bovendien is het risico op schoorsteenbrand groter en creëer je enorm veel fijnstof."



Tip: vul slechts twee derde van de kachel met hout en hou een derde vrij voor luchtcirculatie.

Vuur aansteken: dit doet iedereen verkeerd Quizvraag: hoe steek je een houtvuur op de beste manier aan? Leerden ze je vroeger om te beginnen met papier, dan aanmaakhout erbovenop te leggen en te eindigen met dikke blokken? Dan heb je het helaas altijd verkeerd aangepakt. De grootste blokken bovenaan warmen zo te langzaam op en beginnen te roken vooraleer ze ontbranden. Het gevolg laat zich raden: meer fijnstof.



De enige juiste manier is de top fire-methode: "Onderaan leg je de grootste stukken hout, bij voorkeur een beetje geschrankt. Dan komt wat fijn hout, en bovenaan steek je je aanmaakblokje aan. Je grote blokken roken niet en zodra ze branden, doen ze dat meteen goed. Dit is essentieel om op een zo proper mogelijke manier te stoken", tipt Peter Marchand.



Tip: een goede verbranding is een propere verbranding. Zwarte glasramen zijn een typisch gevolg van onzorgvuldig stoken. Toch last van zwarte aanslag? "Dop krantenpapier in water, meng het met wat assen en veeg hiermee het raampje af. Beter dan eender welk product!"

Op tijd bijvullen Is je hout bijna opgebrand? Wacht niet met bijvullen totdat er enkel nog gloeiende kolen overblijven. "Voeg nieuw brandhout toe terwijl de vlam nog goed brandt. Idealiter als je haard nog voor een derde vol ligt met hout."