Helft Vlamingen legt zelf sanitair: dit zijn de grootste blunders

54% van de verbouwers doet zijn sanitairwerken gedeeltelijk of helemaal zelf. Dat bleek recent uit de verbouwenquête van deze krant en bouwsite Livios bij 1.500 Vlaamse verbouwers. Het is relatief gemakkelijk om zelf de installatie van je toilet, lavabo of douche in handen te nemen. Maar het kan ook flink misgaan. Roel Van den Eynde van Easykit begeleidt dagelijks nieuwbouwers en verbouwers. Hij wijst ons op de grootste blunders.

1. Te grote afstand tussen je warmwatertoestel en je kraan "Vanaf het moment dat je je kraan opendraait, begint je gaswandketel of boiler meteen warm water te leveren. Maar op dat moment zit er nog afgekoeld water in je leidingen. Dus hoe langer de leidingen, hoe meer water eruit moet vloeien voordat je warm water hebt. Het is dus belangrijk dat de afstand tussen je warmwatertoestel en je tappunten zo klein mogelijk blijft", geeft Van den Eynde aan.



"Hangt je ketel op zolder en ligt je badkamer op het gelijkvloers? Dan zal het vrij lang duren voordat je warm water hebt. Is de afstand tussen beide punten meer dan tien meter, dan verspil je nodeloos energie en water. Plaats je warmwatertoestel dus op een centrale plaats."

2. Te weinig debiet voorzien We eisen vandaag een pak meer comfort in onze badkamer. En daar moeten we de sanitaire installatie extra op voorzien: "Je warmwatertoestel moet zeker het nodige debiet (het aantal liter per minuut, red.) aankunnen. Wil je een grote douche met vijf sproeiers én een groot bad? Tref dan de juiste voorzieningen. Je wil toch niet dat je regendouche beperkt blijft tot wat bescheiden motregen?"

3. Niet werken met centrale collectoren "Vroeger vertrok je eerste leiding vanuit de ketel. Van tappunt A liep de leiding verder naar tappunt B enzovoort. Tegenwoordig zijn centrale collectoren de norm. Een hoofdleiding loopt van je warmwatertoestel naar de collector. En vanaf daar krijgt iedere leiding zijn aparte toevoer. Zo moet je water veel minder afstand afleggen. En het werkt gemakkelijker, want je hebt geen ondergrondse koppelingen."

4. Oude leidingen laten liggen Bij grondige renovaties stoot je meestal op oude, koperen of ijzeren leidingen. "Nieuwe verwarming en elektriciteit zijn belangrijk, maar nieuwe sanitaire leidingen zijn een absolute must. Deze bestaande leidingen zitten vol kalk en vuil. Vervang ze door flexibele leidingen, daar kan niets zich aan vasthechten."