Is dit dé oplossing voor de isolatieschaarste?

Tom Mondelaers

7/09/17 - 11u31

© Kingspan Insulation.

Het tekort aan PUR en PIR baart bouwheren en aannemers al maanden kopzorgen. Maar er lijkt een alternatief voor handen... in de vorm van resolschuim. De vraag naar resolplaten swingt de pan uit, bevestigen producenten aan bouwsite Livios.

Wie echt op zoek is naar een isolatiemateriaal met even goede en zelfs betere isolerende eigenschappen als PUR en PIR, heeft nog één optie: resolschuim. Deze kunststofisolatie op basis van bakeliet, verkrijgbaar in plaatvorm, is met een lambdawaarde van 0,018 tot 0,020 W/mK het best isolerende materiaal op de markt. Voordeel voor de bouwer: hij krijgt voor dezelfde dikte een nóg betere isolatiewaarde... en hoeft zijn bestaande bouwplannen niet aan te passen.

Expertise van aannemer

© Kingspan Insulation.

Specialisten bevestigen aan Livios de voordelen van resolschuim. Bert Vanderwegen, ingenieur-architect en technisch adviseur bij Pixii, het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, wijst wel op enkele aandachtspunten voor wie wil isoleren met resol. Drie in het bijzonder:



1. Hogere kostprijs

"Resolplaten zijn een stuk duurder dan de traditionele isolatieplaten op basis van PUR of PIR", weet Vanderwegen. Xavier Rousseau merkt wel op: "Het klopt dat het prijsverschil in het verleden opliep tot 30 à 40 %. Maar door het tekort aan PUR en PIR is het prijsverschil fors gekrompen." Lees ook: Isoleren? Reken op meerkost van 3.000 euro.



2. Opletten tijdens het plaatsen

Bovendien is resol wat brozer dan PUR of PIR. "Dat is op zich geen probleem, maar je moet goed opletten dat je het materiaal niet beschadigt tijdens het stockeren en verwerken", aldus Vanderwegen.



3. Beschermen tegen vocht

Een derde aandachtspunt is de vochtbestendigheid van resol. Fabrikanten doen de nodige inspanningen om hun platen zo vochtbestendig mogelijk samen te stellen, maar in vergelijking met PUR en PIR verdient vocht extra aandacht. Bert Vanderwegen: "Bewaar de platen op een droge plek en zorg ervoor dat je aannemer de constructie 's avonds goed afschermt tegen regen. Is een muur niet in één dag afgewerkt, dan moet zeker de bovenkant afgedicht worden met een folie."



Xavier Rousseau van Kingspan nuanceert: "Zoals alle isolatiematerialen, moet je ook resolschuim beschermen tegen vochtinfiltratie en weersomstandigheden. Maar het materiaal is op zich niet vochtgevoeliger dan andere types isolatie."