"Energiezuinig bouwen straks alleen nog voor de happy few"

Gerry Klompers

1/09/17 - 13u42

© Livios.

Wie vandaag een nieuwe woning wil neerpoten, heeft maar best een joekel van een spaarpot. In aanloop naar 2021 worden de energie-eisen elke twee jaar een pak strenger. De investeringen die daarvoor nodig zijn, krijgen we die straks nog wel betaald?





Amper op de hoogte van de eisen Heb jij genoeg budget voor een nieuwbouw?

Doe de test! Met



Doe de test! Met deze handige tool van Livios schets je in enkele muisklikken het kostenplaatje van je droomwoning. Iedereen is het erover eens. We moeten energiezuiniger bouwen, verbouwen en wonen. De eisen van Europa zijn dan ook duidelijk: 20 % minder CO2-uitstoot, 20 % minder energie verbruiken en 20 % meer hernieuwbare energie opwekken. Het doel is heilig, maar de weg tot dat doel wordt steeds hobbeliger.



Een enquête van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) wijst namelijk uit dat architecten zich alsmaar meer zorgen maken. Vanaf 2021 moet een nieuwbouw een E-peil van 30 halen (BEN, bijna-energieneutraal). Dat is nog maar een dikke drie jaar. Vandaag ligt de norm op E50. In 2015 was dat nog E60. "Een derde van de architecten heeft al ervaring met BEN-bouwen. Maar de aannemers en bouwheren hinken nog achterop: slechts 5 % blijkt op de hoogte van de toekomstige eisen."





"We gaan te snel" © Livios. De rush naar energiezuinig lijkt bovendien een pervers effect te hebben. De bouwsector moét noodgedwongen evolueren en innoveren, en dat in sneltempo. "De industrie heeft moeite om te volgen, waardoor de nieuwste innovaties erg duur zijn", merkt het NAV op.



De vraag is of we onszelf niet voorbijlopen. In tussentijd kiezen voor we de meest kostenefficiënte oplossing, in plaats van dieper na te denken over ons energieverbruik in de toekomst. Of we spelen het spel gewoon niet mee: "Veel bouwheren beperken zich tot het leggen van extra pv-panelen om het verplichte E-peil te halen, of trachten de energie-eisen te ontwijken."