VIDEO: In dit huis gaan Scandinavisch design en zelfgemaakte meubels hand in hand

Door: redactie

2/09/17 - 11u15

© rv.

video Mascha en Hugo hebben hun huis in Lommel leuk ingericht met een witte basis en Scandinavische meubels en decoratie. Maar wat het interieur echt inspirerend maakt, zijn de zelf ontworpen meubels, de kleurencombinaties en de mix van oud en nieuw.

"De witte basis was perfect om te combineren. Omdat ik één accentkleur een beetje saai vind, gebruikte ik er twee. Dat is een stuk spannender", vertelt Mascha. Ze koos voor groene en roze tinten die ze overal liet terugkomen: in de gordijnen, in de kussens, in de fauteuil in de eethoek, in de toogstoelen in de keuken ... De kleuren houden alles bij elkaar en dat is handig voor wie graag varieert met vormen, stijlen en collecties.



Om het plaatje helemaal te doen kloppen, werd ook flink wat hout in huis gehaald. Geen glad bewerkte, strakke planken, maar wel steigerhout dat een veel natuurlijkere look heeft. Soms ogen zulke meubels nogal log, maar dat is hier allesbehalve het geval. Met Pure Wood Design maakt Hugo meer verfijnde steigerhouten creaties, zoals de tafels en banken met een stalen frame onder. Mascha zocht er in hun huis een leuke plaatsje voor en stelde er mooie composities mee samen, zoals met de zwarte eetstoelen, groene krukken of grijze sofa, allen van Hay.



De zetel bestaat uit verschillende modules. "Ik wilde voor elk van ons een plekje. Daarom haalde ik de zitbank uit elkaar en zette ik er telkens een houten bijzettafeltje tussen dat precies even hoog is." Elders in de living staat een kast die al een hele poos meegaat. "Ze verhuist telkens opnieuw met ons mee. Na twintig jaar vind ik ze nog altijd even mooi en intussen heeft ze een grote emotionele waarde. Het volstaat meestal om ze in een ander kleurtje te schilderen om ze ergens te doen passen."



Meer wooninspiratie? Het volledige artikel is vandaag te lezen in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws of in onze pluszone.