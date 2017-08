Is dit de snelste manier om duizenden euro's uit te sparen op je bouw?

Tom Mondelaers

29/08/17 - 13u30

© Easykit.

Hoezo de jeugd heeft twee linkerhanden? Steeds meer (ver)bouwende jongeren bewijzen het tegendeel. Zelfbouwpakketten en -cursussen zijn populairder dan ooit. Er valt dan ook heel wat geld te winnen voor de bouwheer. Hoeveel precies? Dat vroeg de bouwsite Livios aan zelfbouwfirma Easykit.

Bij Easykit is de trend al lang duidelijk. Zij bieden zelfbouwpakketten aan voor elektriciteit, verwarming, ventilatie en sanitair. "Op een nieuwbouw of grondige renovatie kan je tot 50 % besparen op de installatie van je technieken. Goed voor zo'n 20.000 euro", zegt Roel Van den Eynde, marketingmanager bij Easykit. "Vooral bij renovaties is het besparingspotentieel enorm."

Totaalbegeleiding

© Easykit.

Het idee achter zelfbouwpakketten is simpel. Je koopt bijvoorbeeld een pakket om zelf je elektriciteitskast in elkaar te steken. Al het materiaal is aanwezig, jij moet enkel nog voor het juiste gereedschap zorgen. Met de bijgevoegde instructies steek je zelf alles in elkaar. Een erkend technicus van de zelfbouwfirma komt je installatie opstarten, controleren en achteraf ook onderhouden.



"We kijken niet de hele tijd mee over je schouder, maar je krijgt wel een totaalbegeleiding", legt Van den Eynde uit. "We zien dat veel mensen proberen te besparen door online of in de groothandel op zoek te gaan naar de laagste prijzen. Maar achteraf missen ze dan toch de nodige hulp en kloppen ze bij ons aan."