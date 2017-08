Appartement aan zee kost gemiddeld 273.000 euro, Blankenberge populairst

SPS

Een appartement aan de kust kostte tijdens de eerste helft van dit jaar gemiddeld 273.000 euro. De prijs is stabiel ten opzichte van een half jaar eerder. Blankenberge is de populairste badplaats. Dat blijkt uit de Notarisbarometer.

In het eerste trimester werd aan de kust, net zoals op nationaal niveau, een recordaantal vastgoedtransacties afgesloten. In het tweede kwartaal volgde een terugval, waardoor het eerste semester uiteindelijk stabiel was ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In Blankenberge, Heist-aan-Zee en Knokke was er in de laatste 12 maanden een continue stijging van het aantal transacties. Blankenberge scoorde het best, met een stijging van 12,3 procent extra transacties in vergelijking met een jaar geleden. Heist-aan-Zee kende het afgelopen jaar een groei van 8,1 procent, Knokke een groei van 4,8 procent. Zeebrugge scoorde op jaarbasis het minst goed, met een daling van 12,2 procent qua aantal transacties.

Dijk

De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust klokte in het eerste semester van 2017 af op 273.000 euro. Zo goed als stabiel in vergelijking met 6 maanden eerder. Met een prijs van 315.907 euro kostte een appartement aan de dijk in het eerste semester gemiddeld 15,7 procent meer dan een ander kustappartement.



In Knokke was een appartement het duurst: 531.306 euro. Zeebrugge was het goedkoopst, met een gemiddelde prijs van 185.500 euro. Dijkappartementen waren het goedkoopst in De Panne (216.875 euro) en het duurst in Knokke (948.956 euro).



De gemiddelde prijs van een woonhuis aan de kust klokte in het eerste semester af op 267.989 euro, wat neerkomt op een daling van 4,2 procent in de afgelopen 6 maanden. In Knokke was een woonhuis het duurst: 532.897 euro. De Panne was het goedkoopst, met een gemiddelde prijs van 214.622 euro.