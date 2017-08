Een starterstuin zonder je blauw te betalen: 7 tips die meteen het verschil maken!

Gerry Klompers

Een op de vier Belgen haalt minstens een keer per week zijn groene vingers boven, zo kon je gisteren al lezen. Toch is een mooie, groene tuin niet voor iedereen meteen een optie. Voor nieuwbouwers en verbouwers blijft er vaak gewoon geen budget meer over na een lang en slopend bouwavontuur. Maar soms breekt nood wet en dan moet je het slim aanpakken. Tuinarchitect Rik Hiergens van tuin-ontwerp.eu verklapte aan de bouwsite Livios hoe je op een budgetvriendelijke manier toch kan genieten van je eigen gezellig stukje groen.





Privacy en verharding grootste prioriteiten © Tuin-ontwerp.eu. "Vroeger had ik vooral klanten die budget op overschot hadden. Vandaag zie ik vooral jonge koppels, op zoek naar een tuinarchitect die met hen meedenkt", stelt Hiergens vast. "Ze willen er niet blindelings aan beginnen met het risico onnodige kosten te maken."



Wat zijn hun grootste prioriteiten? "Meestal willen ze twee dingen zo snel mogelijk: privacy in de vorm van omheining, afsluitingen, hagen ... en een degelijke oprit, terras en wandelpaadjes. Soms gaat het ook al over gebouwen, zoals een tuinberging. Ook al hebben ze geen idee hoe hun tuin eruit gaat zien, de berging moet al op de juiste plaats komen."

1. Niets zonder een goed concept "Dankzij een slimme aanpak vermijd je dingen waar je achteraf spijt van krijgt. Het lijkt een luxueuze keuze om een tuinontwerper aan te spreken, maar meer en meer mensen zien er het nut van in. Al bij het eerste voorontwerp beseffen ze dat een goed overlegd tuinplan foute uitgaven en nutteloze energie vermijdt."



"Want alles begint met een goede structuur. Mensen denken bij een tuin vaak eerst aan bomen en planten, maar die zijn eigenlijk relatief goedkoop. Bovendien red je het hiermee niet. Je ruimte goed gebruikten, de indeling, de uitwerking van een concept: dit vormt de echte meerwaarde en de basis voor een gezellige tuin."

2. Temporiseren en recycleren Het terras is vaak heilig. Let er wel op dat je je niet vergaloppeert. Zorg alvast voor de juiste vorm, inplanting en sfeer. En wat qua afwerking? "Je hoeft je terras niet meteen aan te leggen met de mooiste en duurste tegels of klinkers. Met wat mooie afboordingen, stabilisatiematten en een leuke grindsoort kom je al een heel eind zonder dat het je te veel geld kost."



"Eens er terug wat budget en tijd voor handen zijn, schakel je gemakkelijk over naar een definitief terras. En je stabilisatiematten, die kan je gerust hergebruiken om wandelpaadjes aan te leggen naar bijvoorbeeld een kippenhok of achterpoortje."



Hetzelfde geldt voor je oprit, geeft Hiergens aan: "De verhardingswerken zijn meestal de duurste ingrepen. Kies daarom eerst voor een goedkopere afwerking en wees slim. Stabilisatiematten op zich zijn niet heel goedkoop, dus leg ze niet overal. Enkel daar waar je veel wandelt en waar je met je fiets of wagen passeert. Bovendien zijn deze matten niet voor elk soort grind nodig. Ik werk trouwens meestal met kleine, mooie grindsoorten. Die geven een mooie reflectie aan je woning."

3. Creatief met beton Heb je graag wat hoogteverschillen in je tuin? Of is je terrein van nature glooiend en wil je graag ook vlakke zones? Dan hoef je dat volgens onze tuinarchitect helemaal niet duur op te lossen. "Keerwanden en L-profielen kosten meestal veel geld, of ze nu gemetseld of uit natuursteen zijn. Een goede tip: werk met traditionele betonplaten. Iedereen kent ze wel van vroeger: heel lelijk, maar je kan ze wel gemakkelijk gebruiken om keerwanden mee te maken. Je kan gewoon alles zelf dragen en plaatsen."



"Het is hierbij natuurlijk belangrijk dat je een concept kiest waarbij je de keerwand wegstopt achter een (groenblijvende) beplanting."

4. Laat groen de vrije loop op je omheining © Tuin-ontwerp.eu. Nog zo'n kostenvreter: de afsluiting. In sommige gevallen volstaat het om met beplanting te werken, in andere gevallen is een omheining dan weer onontbeerlijk. "Dan nog vind ik het ideaal om met groen te werken en met zo weinig mogelijk bouwmaterialen. Je komt er goedkoper vanaf als je met een goedkope draad werkt, die je daarna verwerkt tussen de beplanting. Zo ben je veilig omheind én heb je een natuurlijk ogende afsluiting."



Hoe het precies werkt? "Je klopt simpele houten paaltjes in de grond, om de twee à drie meter. Daarna koop je een draad op rol en die span je goed aan op je paaltjes. Hoe maak je het verschil? Zet de omheining op zo'n 80 cm van de perceelsgrens. Zo heb je zowel aan jouw kant als aan de kant van de buren plaats voor een groene haag én om ze te onderhouden, want je zit officieel nog op jouw perceel aan de andere kant van de haag. Extra privacy en vooral supergoedkoop. Een beukenhaag werkt hier trouwens perfect."





5. Geef wildgras een kans Veel mensen hebben volgens Rik Hiergens onterecht schrik voor onkruidtoestanden wanneer de tuin er nog wild bij ligt. "Maar het is heel simpel. Rijd je onkruid systematisch af, ongeveer om de week, te beginnen op de hoogste stand. Wacht natuurlijk niet totdat alles een meter hoog staat."



"Tussen je onkruid zit er namelijk veel wildgras en dat is even functioneel als siergras. Onkruid wil niet elke week gemaaid worden, dus dat verdwijnt al snel, op klaver na misschien. Maar de wilde grassoorten overleven en nemen het over. Zo krijg je een gazon dat goed genoeg is om proper te houden en waar je kinderen en huisdieren op kunnen lopen en spelen. Tot je aan de slag kan met je definitieve grasmat.