VIDEO: Deze minimalistische villa op Ibiza is het aanvullend pensioen van Guy en Monique

BC

29/08/17 - 14u56

© Tamas Kooning Lansbergen.

video Meer dan 100.000 Belgen hebben een tweede verblijf. Het merendeel bevindt zich aan de kust en in de Ardennen, maar wie vandaag een vakantiehuis koopt, doet dat vooral in het buitenland. De hele zomer gaan we op bezoek bij landgenoten met een optrekje over de grens. We sluiten de reeks af in Ibiza.

Guy en Monique reizen al 32 jaar naar het eiland. Ze droomden al lang van een eigendom, maar de plannen werden pas concreet toen hun pensioen naderde. "We zochten zes jaar naar iets geschikts en deden 45 bezichtigingen. Dit huis was nog jong, maar al volledig uitgeleefd, omdat de Italiaanse eigenaar er niet naar omkeek. De locatie en de architectuur spraken ons en de constructie van het gebouw was zeer goed en daarom zijn we er toch voor gegaan", vertelt Guy.



Gedurende een jaar werd de villa helemaal in het nieuw gestoken en sinds mei is alles klaar. De strakke, minimalistische architectuur met wit en hier en daar een streepje geelbruin van de natuursteen is gecombineerd met een meer kleurrijk interieur. "Dat is de verdienste van mijn vrouw. Zij heeft een goede, maar helaas ook dure smaak", lacht Guy. "Gelukkig heb ik wat kunnen besparen door goed te onderhandelen. We hebben alles op het eiland gekocht en gewacht tot de winter, als er nauwelijks volk is. Door dat uit te spelen, betaalde ik bijvoorbeeld maar de helft voor onze tuintafel van 5.500 euro"



De jonge zestigers verblijven momenteel in België, maar kunnen niet wachten tot wanneer ze terug naar hun villa kunnen. "Van half juni tot half september willen we zo veel mogelijk verhuren, want dat is een extra inkomen bovenop ons pensioentje. Het is nog maar het eerste seizoen, maar het loopt gesmeerd. Onze eerste huurders waren lid van de koninklijke familie van Dubaï en ze hebben meteen een week bijgeboekt. Dat is een mooi compliment."