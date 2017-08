Zit er asbest in jouw dak? Zes tekenen waaraan je asbestleien herkent

Tom Mondelaers

Asbest zorgt voor opschudding en gevaar in Vlaanderen. Vooral bij de afbraak van bestaande woningen en gebouwen is het risico voor de volksgezondheid groot. Livios wijst op de zes tekenen waaraan je asbesthoudende leien herkent.





NT-markering

Zie je een NT-markering (NT staat voor New Technology) op de achterkant van de leien? Dan is jouw dakbedekking asbestvrij.



Fabricagedatum

Geen NT-markering? Geen nood! Kijk naar de fabricagedatum. Werden jouw leien geproduceerd na 1996? Dan kan je op je twee oren slapen: er zit geen asbest in. Werden ze vóór 1990 geproduceerd? Dan zijn de leien asbesthoudend.



Productnaam

Wat als de leien na 1990 maar voor 1996 gefabriceerd werden? Kijk dan naar de productbenaming. Leien van het type Alterna of Stonit uit die periode zijn asbestvrij. Leien met de productnaam Eterna, Multex, Big Ben of Country zijn asbesthoudend.



Afmetingen

Ken je de productnaam van je leien niet? Kijk dan naar het formaat. Leien met de afmetingen 40 x 20 cm of 40 x 24 cm bevatten asbest. Grotere leien, met de afmetingen 60 x 40 cm, 60 x 32 cm en 45 x 32 cm, zijn asbestvrij.



Zichtbare vezels

Wijkt het formaat af van de bovenstaande afmetingen? Dan biedt de breuktest mogelijk uitsluitsel. Heb je een beschadigde of gebroken lei? Kijk dan naar de breuklijn. Zie je grote, witte vezels? Dan gaat het om asbesthoudende leien. Zie je veel, fijne haartjes, dan zijn de leien asbestvrij.



Vuurtest

Nog niet zeker? Ga dan met een vlam langs een breukvlak in het materiaal. Blijven de vezels gloeien, dan gaat het om asbest. Smelten de vezels weg, dan bevatten je leien geen asbest.



Opgelet: dit stappenplan geldt voor de meeste, maar niet voor alle asbesthoudende leien. Wil je 100 procent zeker zijn? Vraag dan een laboanalyse aan.



Heb je nog vragen over asbest in en rondom je woning? Begin je zoektocht in onze rubriek Gevaarlijk bouwafval. Of raadpleeg collega-verbouwers op het Livios Bouwforum.



