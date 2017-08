VIDEO: Carlo en Anita bouwden vervallen stationnetje om tot romantisch vakantiehuis in de Provence

Door: redactie

19/08/17 - 11u09

© Bieke Claessens.

video Meer dan 100.000 Belgen hebben een tweede verblijf. Het merendeel bevindt zich aan de kust en in de Ardennen, maar wie vandaag een vakantiehuis koopt, doet dat vooral in het buitenland. De hele zomer gaan we op bezoek bij landgenoten met een optrekje over de grens. Deze week zijn dat Carlo en Anita in de Provence.

In L'isle-sur-la-Sorgue toverden ze een vervallen stationnetje om tot een romantische vakantiewoning. 'Toen we het kochten, had het meer weg van een ruïne, maar dat schrok ons niet af. In België hadden we ons nog al gewaagd aan verbouwingen waar niemand anders aan durfde te beginnen en dat waren telkens geweldige ervaringen", vertelt Carlo.



Op de buitenmuren na werd alles vernieuwd. Nadien werd het huis grotendeels ingericht met verborgen schatten. "Op het moment dat we ze vonden, leken het absoluut geen schatten, hoor. Zo zag ik de deuren van de slaapkamers naar de living ergens achteraan bij een houthandelaar staan. Ik vertelde hem dat ik het prima brandhout vond en kon ze zo voor een prikje kopen. De ijzeren deuren naar de badkamers vond ik in een oude garage en het zinken bad ontdekte ik op een weide waar het dienst deed als drinkbak voor de koeien."



Al die spullen geven het interieur een doorleefde look. Die komt overal terug, zelfs in de meubels die met nieuwe materialen zijn gemaakt, zoals de buffetkast met ingebouwde verlichting. "Niemand gelooft dat ze uit mdf-platen bestaat. Door die met de juiste producten te behandelen, krijgen ze een bepaalde patine en een verweerde uitstraling. Het is daar waar Anita en ik zo van houden."



