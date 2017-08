IN KAART: Dit zijn de duurste (en goedkoopste) landen om te wonen

SVG

Kaart Overal ter wereld betalen mensen de laatste tijd meer voor huizen, met een stijging van wel 6,5 % het afgelopen jaar. De lonen, daarentegen, stijgen minder hard, waardoor wonen duurder wordt. In welke landen zijn de mensen het slechtste (en het beste) gesteld, en hoe zit het in ons land? Deze kaart geeft een beeld van de actuele situatie.

Door de stijgende huizenprijzen en de achterblijvende lonen is het de laatste tijd alles behalve vanzelfsprekend om een huis te kunnen kopen. En dat is niet enkel zo in ons land, maar in (bijna) heel de wereld. Assured Removalists, een Australische verhuisfirma, maakte een lijst van de goedkoopste en duurste landen om te wonen, gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse inkomen tegenover de inkomstenbelasting en de huizenprijzen.



De prijzen stijgen overal ter wereld, maar toch zijn er opvallende verschillen tussen landen op te merken. Zo is wonen in de Verenigde Staten, Jamaica en Saoedi-Arabië relatief goedkoop, terwijl het tegengestelde waar is voor landen als China, de Maldiven en Venezuela. Het goedkoopste land om te wonen zou Suriname zijn, waar de gemiddelde inkomens relatief hoog liggen ten opzichte van de huizenprijzen. Het duurste land is Papoea-Nieuw-Guinea, waar het voor de inwoners het moeilijkst is om een huis te kunnen kopen.