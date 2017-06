Van militair hospitaal naar moderne lofts

Door: redactie

17/06/17 - 11u00

© Eddy Vangroenderbeek.

video Op dit domein vlak bij het strand van Oostende opende in 1913 een militair hospitaal met een commanderie, een kapel en verschillende paviljoenen. Een paar jaar geleden werd de site nieuw leven ingeblazen en kwamen er in de bestaande en nieuwe gebouwen zo'n 140 woningen, 20 lofts en 60 appartementen.

Raf en Inge waren een van de eersten om een flat te kopen. De dag begint er met aan de ene kant zicht op de Sint-Petrus- en Pauluskerk, de toekomstige jachthaven en de vuurtoren en aan de andere kant de duinen. De weidsheid waarvan ze genieten, is ook binnen aangehouden, want bijna alles is open. Zo zijn de muren tussen de badkamer en de gang en woonkamer vervangen door glas. "Er hangen gordijnen, maar die zijn bijna altijd open. Dankzij het doorkijkeffect ziet de flat er een stuk ruimer uit. En douchen we met een fantastisch uitzicht", vertelt Raf.



De groenige schijn van het glas straalt af op de omgeving en is niet toevallig gekozen. "Ik wilde kleuren die aansluiten bij de zee. Niet het typische blauw van aan de Côte d'Azur, maar wel de tinten die je aan de Belgische kust aantreft: het grijsgroene van het water, het witte van de wolken, het bruine van het strand en het duinenzand ..." Raf integreerde ze allemaal op een subtiele manier in het interieur.