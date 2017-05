SPS

Goedkoop huren in Vlaanderen wordt onmogelijk. Tot die bevinding komt de Huurdersbond in een rapport waarover de Mediahuis-kranten berichten. De prijzen van de minst dure woningen op de markt zijn nooit eerder zo sterk gestegen.

De prijs van de goedkoopste huurwoningen steeg met bijna 9 procent, en dat is veel sneller dan de duurdere woningen. Gemiddeld betalen huurders in Vlaanderen 588 euro per maand.



"Op je factuur scheelt die stijging al gauw 31 euro. Dat is veel geld voor iemand die met één inkomen moet rond­komen", zegt Joy Verstichele van de Huurdersbond. "Bovendien zijn het dikwijls kwalitatief minder goede woningen, die minder goed geïsoleerd zijn. Ze kosten dus ook meer aan energie."



In 2013 bleek al dat een derde van de huurders - bijna 167.000 Vlaamse gezinnen - niet genoeg overhield aan het einde van de maand om menswaardig te leven. "Slechts een schamele 3,75 procent van hen krijgt een huurtoelage."