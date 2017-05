Man verkoopt zijn huis met lied

Door: Dimitri Meus, HR

16/05/17 - 17u33 Bron: Eigen berichtgeving, Facebook

video Om zijn woning die te koop staat beter in de etalage te plaatsen, schreef Hasselaar Marco Lenaerts (41) een muzikale ode aan het huis waar hij negen jaar met zijn gezin in woonde. "Nu hopen dat het ook een daadwerkelijke verkoop oplevert", klinkt het lachend.

"Na een goede viertal maanden te koop begon ik na te denken over hoe we deze woning nog beter in de kijker konden zetten. Want het is een atypisch gebouw, een woonst met handelsruimte en dat is natuurlijk een combinatie die niet bij iedereen past", zegt Lenaerts.